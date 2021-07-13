شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يفرض حظرا إعلاميا على للاعبين ويهدد بالعقوبات والتجميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض الجهاز الفني لفريق الكرة بنادى وادي دجلة حظرا إعلاميا شاملا على اللاعبين في الفترة المقبلة نظرا لحساسية التوقيت ووضع الفريق في جدول ترتيب الدوري محتلا المركز قبل الأخير.

وقرر محمد عبد المنصف مدير الكرة بالنادي وحارس مرمى الفريق توقيع عقوبات مالية على اللاعبين في حالة خرق الحظر الإعلامي والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام في الفترة المقبل على أن يمتد الحظر لنهاية الموسم.

ويعيش فريق وادي دجلة حالة من النشوة والتحفز قبل مواجهة الفرق الكبرى في الدوري، ويبرهن على ذلك نتائج الغزلان أمام الفرق الكبيرة هذا الموسم، رغم إهدار العديد من النقط أمام فرق الوسط والقاع.

ويلاقي دجلة أولا الأهلى ثم الاتحاد السكندري ثم الزمالك على الترتيب في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، والفرق الثلاثة تقبع في المربع الذهبي ما يؤكد تطور مستواها الفني وقدرتها على المنافسة.

ويشعر اللاعبون في دجلة ومعظمهم من الشباب أن مثل هذه المباريات تكون شهادة ميلاد النجومية، بدليل أن الفريق رغم وضعيته السيئة هذا الموسم، إلا أنه أفضل الفرق التي حققت نتائج إيجابية أمام الأندية الكبرى هذا الموسم.

ويعيش فريق وادي دجلة وضعا صعبا يشغل المتابعين للكرة المصرية، بعدما بات الفريق قريبا من الهبوط هذا الموسم محتلا المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة فقط من 27 مباراة خاضها الغزلان حتى الآن في الدورى الممتاز.

وأكد محمد عبد الواحد مدرب وادي دجلة، أن النادي لا يقف أمام مستقبل أي لاعب إلا أن الفترة الحالية صعبة للغاية ولا تسمح بمناقشة أي عروض، وقال عبد الواحد: "هذا الموسم كان صعب للغاية علينا جميعاً ولكن لدينا ثقة في جميع اللاعبين ومرينا بأزمات كثيرة تعلمنا منها".

أضاف: وادي دجلة لا يقف أمام لاعب، وقبل ذلك وافقنا على رحيل نجوم الفريق مثل محمد محمود ومحمد شريف مهاجم مصر الأول حالياً، وبيكهام وستانلي وعمر مرموش والنادي لا يقف في طريق أحد، لكن الفترة الحالية صعبة ولا يمكننا مناقشة أي عروض.