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وفد الاتحاد الدولي للدراجات فى القاهرة لمتابعة استعدادات مصر لتنظيم بطولة العالم

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القاهرة - سامية سيد - وصل للقاهرة وفد الاتحاد الدولي للدراجات مساء اليوم، برئاسة جيل برودزي مدير إدارة المضمارات بالاتحاد الدولي للدراجات، ويضم الوفد مونيكا ايرسون المدير الفني لادارة المضمارات بالاتحاد الدولي.

 

ويزور وفد الاتحاد الدولي في الحادية عشر صباح غد الأربعاء المضمار الدولي للدراجات باستاد القاهرة، للتأكد من مطابقته للمعايير الفنية للمضمار وفقا للمواصفات الدولية، بجانب الوقوف على آخر استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، والمقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل.

 

ويرافق وفد الاتحاد الدولي في زيارته غدا إلى مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سلم 265 دراجة كهربائية كمرحلة أولي ضمن مبادرة "دراجتك صحتك"، والتى تنفذها الوزارة تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

يذكر أن سعر الدراجة الكهربائية التي تم تسليمها اليوم يبلغ 12 ألف جنيه، ويتم تقسيط سعرها على مدار 12 شهراً، وتتميز بوجود محرك كهربائى وبطارية تساعد على قطع مسافات كبيرة و تعتبر وسيلة انتقال أمن أو بديل عن السياره ويتم إتاحه الدراجه للجمهور بسعر أقل من السوق نتيجة دعم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع احد البنوك في مبادرة لتقديم تسهيلات فى السداد لكافه المواطنين .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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