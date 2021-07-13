شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الاتحاد الدولي للدراجات فى القاهرة لمتابعة استعدادات مصر لتنظيم بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل للقاهرة وفد الاتحاد الدولي للدراجات مساء اليوم، برئاسة جيل برودزي مدير إدارة المضمارات بالاتحاد الدولي للدراجات، ويضم الوفد مونيكا ايرسون المدير الفني لادارة المضمارات بالاتحاد الدولي.
ويزور وفد الاتحاد الدولي في الحادية عشر صباح غد الأربعاء المضمار الدولي للدراجات باستاد القاهرة، للتأكد من مطابقته للمعايير الفنية للمضمار وفقا للمواصفات الدولية، بجانب الوقوف على آخر استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، والمقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل.
ويرافق وفد الاتحاد الدولي في زيارته غدا إلى مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سلم 265 دراجة كهربائية كمرحلة أولي ضمن مبادرة "دراجتك صحتك"، والتى تنفذها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.
يذكر أن سعر الدراجة الكهربائية التي تم تسليمها اليوم يبلغ 12 ألف جنيه، ويتم تقسيط سعرها على مدار 12 شهراً، وتتميز بوجود محرك كهربائى وبطارية تساعد على قطع مسافات كبيرة و تعتبر وسيلة انتقال أمن أو بديل عن السياره ويتم إتاحه الدراجه للجمهور بسعر أقل من السوق نتيجة دعم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع احد البنوك في مبادرة لتقديم تسهيلات فى السداد لكافه المواطنين .