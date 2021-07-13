شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة إنبي يحضر مران الفريق لدعم الجهاز الفني واللاعبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس أشرف بهاء رئيس مجلس ادارة شركة انبي والعضو المنتدب على حضور تدريب الفريق البترولي وعقد جلسة مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الاول لكرة القدم خلال تدريب اليوم بملعب بتروسبورت.

وأثني أشرف بهاء علي نتائج الفريق البترولي وانضباطه وأكد علي ضرورة الحفاظ التام علي اسم الشركة خلال المحافل الرياضية لأنه يتابع نشاط الكرة بصفة دائمة.

كما وجه رئيس إنبي شكره الي المدير الفني للفريق لاستعانته بالناشئين المميزين لانهم الخيار الاستراتيجي لفريق الكره بجانب زملائهم القدامي.

وكان مجلس الإدارة برئاسة المحاسب مصطفي الأمير في استقبال أشرف بهاء وتعاهد اللاعبين علي بذل المزيد من الجهد فيما هو قادم واحتلال مركز متقدم بجدول الدوري.



رئيس شركة إنبي يحضر مران الفريق ويجتمع بالجهاز الفني واللاعبين (1)



رئيس شركة إنبي يحضر مران الفريق ويجتمع بالجهاز الفني واللاعبين (2)



رئيس شركة إنبي يحضر مران الفريق ويجتمع بالجهاز الفني واللاعبين (3)



رئيس شركة إنبي يحضر مران الفريق ويجتمع بالجهاز الفني واللاعبين (4)



رئيس شركة إنبي يحضر مران الفريق ويجتمع بالجهاز الفني واللاعبين (5)



رئيس شركة إنبي يحضر مران الفريق ويجتمع بالجهاز الفني واللاعبين (6)



رئيس شركة إنبي يحضر مران الفريق ويجتمع بالجهاز الفني واللاعبين (7)