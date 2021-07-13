شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر ينتقد تباطؤ اتحاد الكرة وتسببه في تعطيل صفقة لاعب المقاصة.. مستندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد فرج عامر رئيس نادي سموحة تباطؤ اتحاد الكرة في تسليم نماذج العقود الجديدة الخاصة بتعاقدات الموسم الجديد، وهي ما فوتت على ناديه فرصة التعاقد مع عبد الله مجدي لاعب المقاصة والذي بات على أعتاب الانتقال إلى بيراميدز.

وكتب رئيس سموحة عبر حسابه عبى موقع "فيس بوك": " اول من تقدم لشراء عبد الله مجدي علي نفقتي الخاصة لنادي سموحة من نادي المقاصة وتم الموافقة علي ذلك واتحاد كرة القدم تباطأ في تسليمنا العقود الجديدة، وعندما تقدم نادي بيراميدز سلموهم العقود الجديدة فورا".

ونجح نادى بيراميدز فى إنهاء كل التفاصيل مع نظرائهم فى نادى مصر للمقاصة للتعاقد مع عبد الله مجدى جناح الفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون أولى صفقات الفريق السماوى استعداداً للموسم الجديد، ودخل الناديان فى مفاوضات حول الصفقة منذ أيام قليلة بناء على رغبة اليونانى جونيس المدير الفنى لبيراميدز الذى طلب التعاقد مع اللاعب لإعجابه الشديد بقدراته الفنية والبدنية، واتفق بيراميدز والمقاصة على الخطوط العريضة للصفقة حيث من المنتظر أن يوقع اللاعب لمدة خمسة مواسم على أن يتم الإعلان عن الصفقة فى عضون 48 ساعة عقب وصول الاستغناء الرسمى من المقاصة لبيراميدز.











