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مصر تهزم رواندا بفارق 12 نقطة فى ثانى مواجهات التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للسلة

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القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب المصرى لكرة السلة سيدات في الفوز فى ثان مبارياته بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأفرو باسكت 2021 على حساب منتخب رواندا.

جانب من المباراة

وتمكن منتخب الفراعنة تحت قيادة إيهاب الألفى من الفوز بنتيجة 59/71 على فريق رواندا فى اللقاء الذى أقيم بينهما على صالة كيجالى رواندا.

وتأخر المنتخب المصرى فى شوط المباراة الأول حيث أنهى الربع الأول من اللقاء بنتيجة 24/16 قبل أن ينتهى الربع الثانى والشوط الأول من اللقاء بنتيجة 39/29.

سلة مصر

وفى الربع الثالث، تمكن المنتخب المصرى من الوصول لنقطة التعادل مع نظيره الرواندى بنتيجة 49/49 قبل أن تنتهى المباراة فى شوطها الأخير بنتيجة 59/71 لصالح المنتخب الوطني.

سلة منتخب مصر وروندا

ويخوض المنتخب المصرى مباراته الثالثة مساء الأربعاء أمام نظيره الكينى فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، على أن يتم ترتيب المنتخبات وفقًا لنتائجهم فى المواجهات من دور واحد.

وسيحصل المنتخب المصرى على راحة مثل باقى المنتخبات يوم الخميس، على أن تقام مواجهات نصف النهائى يوم الجمعة بين الأول والرابع من طرف والثانى والثالث من طرف ثم يتأهل الفائزان فى المباراتين إلى المباراة النهائية يوم السبت.

 

مصر ورواندا
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