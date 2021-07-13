شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 13/ 7/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الثلاثاء، الموافق 13/ 7/ 2021 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها الزمالك ينتظر إعلان فرجانى ساسى توقيعه لأحد الأندية لتقديم شكوى رسمية، ورئيس النادى ينفى وجود اتصالات مع اتحاد الكرة بشأن مباراة أسوان.

الزمالك ينتظر إعلان فرجانى ساسى توقيعه لأحد الأندية لتقديم شكوى رسمية

ينتظر مسئولو نادى الزمالك، إعلان الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، توقعيه لأحد الأندية خلال الفترة الحالية، حتى يتم تقديم الشكوى بشكل رسمى ضد اللاعب وناديه الجديد.

رئيس الزمالك ينفى وجود اتصالات مع اتحاد الكرة بشأن مباراة أسوان

نفى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الأخبار التي نشرت عن اتصال جرى بينه وبين رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، وقال: "لم نتفق على شيء ولم نتحدث من أساسه".

إيريك تراوري يتصدر صفقات الزمالك الصيفية بفرمان كارتيرون

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، البوركينابي إيريك تراوري لاعب بيراميدز، في مقدمة الصفقات المطلوبة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم الهجوم الأبيض.

"خطابات الاعتراض" تجبر اتحاد الكرة على تعديل موعد مباراة الزمالك وأسوان فى الكأس

بدأت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، إعادة النظر فى موعد مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر والمحدد لها يوم 9 أغسطس المقبل وفقا للجدول المعلن مؤخرا من جانب الجبلاية.

كل ما تريد معرفته عن أزمة موعد مباراة الزمالك وأسوان فى كأس مصر

أعلنت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مؤخرا جدول مباريات الأسابيع المتبقية من عمر الدورى المصرى بعد اعلان بعض التعديلات على المواعيد التى تم اعلانها من قبل، وتسببت هذه التعديلات فى حالة من الغضب لدى بعض الأندية وعلى رأسهم ناديى الزمالك وأسوان. حسين السمري: غزل المحلة وافق علي نقل مباراة الزمالك إلى الإسكندرية أكد حسين السمرى عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن مباراة الفريق أمام غزل المحلة والمقرر لها 3 أغسطس اقتربت من النقل الي استاد الإسكندرية بدلا من استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

الزمالك: لا تراجع فى رفض موعد مباراة أسوان ولائحة السلة تظلمنا

أكد عمرو الدرديري رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك، أن قرار اللجنة المكلفة بإدارة النادي برفض موعد مباراة أسوان في نصف نهائي كأس مصر هو قرار قاطع ولا تراجع عنه، وقال الدرديري في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع حازم إمام: بطولة كأس مصر هي أهم بطولة في مصر والمنطقة كلها، كيف نتعامل معها بهذا الاستخفاف وأن نضع مبارياتها بين مباريات الدوري، ومهم جداً أن يتم تحديد جدول مبارياتها حتى المباراة النهائية، والزمالك طالب فقط بالعدالة وتكافؤ الفرص وأسوان قدم نفس الطلب.

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