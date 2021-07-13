شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يفتح ملف الاستعداد لبيراميدز بعد إجازة 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال تدريباته بعدما حصل اللاعبين على راحة أسبوع استعدادا لمواجهة بيراميدز المحدد لها الثانى من شهر أغسطس المقبل فى السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستقر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على خوض معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من 23 يوليو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز ، ويناقش إيهاب جلال مع جهازه المعاون خريطة المباريات الودية المنتظر خوضها خلال الفترة المقبلة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً استعداداً لمواجهة بيراميدز.

وكان الإسماعيلى قد تعرض للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندري عن طريق خالد قمر في الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 78 عن طريق اري بابل، وفي الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغني لاعب الاتحاد السكندري فى إحراز هدف الفوز.

ويحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع بيراميدز.