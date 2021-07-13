شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. البنك الأهلى يستعد للأحمر فى الدوري بمواجهة سيراميكا وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى بفريق سيراميكا غداً الأربعاء ضمن برنامج المباريات الودية، المقررة من قبل خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الأهلى استعدادا لمواجهة فريق الأهلى، المقرر لها فى الثانى والعشرين من الشهر الجارى ضمن مباريات فريق البنك الأهلى المؤجلة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى خالد جلال المدير الفنى للفريق الاطمئنان على جاهزية لاعبى الفريق خاصة بعد التوقف الطويل عن المشاركات الرسمية منذ لقاء المصرى البورسعيدي، الذى تمكن فيه الفريق من الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة للغاية.

ودخل فريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى معسكراً مغلقا بأحد فنادق مدينة السادس من اكتوبر استعدادا لعودة الدورى.



