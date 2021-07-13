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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، رئيس الزمالك ينفى وجود اتصالات مع اتحاد الكرة بشأن مباراة أسوان، ومدرب الإسماعيلي السابق يتراجع عن قيادة 3 أندية خليجة لظروف عائلية.

رئيس الزمالك ينفى وجود اتصالات مع اتحاد الكرة بشأن مباراة أسوان

نفى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الأخبار التي نشرت عن اتصال جرى بينه وبين رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، وقال: "لم نتفق على شيء ولم نتحدث من أساسه".

مدرب الإسماعيلي السابق يتراجع عن قيادة 3 أندية خليجة لظروف عائلية

تراجع أبو طالب العيسوي المدير الفني السابق للإسماعيلي عن التعاقد على قيادة فريق الساحل السعودي بسبب بعض الظروف العائلية التي تواجه مدرب الدراويش السابق.

لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية يراود 16 لاعبا من الأهلى أمام كايزر

يواجه النادى الأهلى في التاسعة مساء السبت المقبل، فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في إطار المباراة النهائية في بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

21 يوليو آخر موعد لاستبدال اللاعبين فى قائمة المنتخب الأولمبى بتقرير طبى

حددت اللجنة الأولمبية الدولية يوم 21 يوليو الجارى كآخر موعد لاستبدال اللاعبين فى قائمة المنتخب الأولمبى قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو، على أن يتم تقديم تقرير طبى بحالة اللاعب الذى يتم استبعاده واستبداله بلاعب آخر.

إيريك تراوري يتصدر صفقات الزمالك الصيفية بفرمان كارتيرون

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، البوركينابي إيريك تراوري لاعب بيراميدز، في مقدمة الصفقات المطلوبة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم الهجوم الأبيض.

سموحة يحصل على توقيع مهاجم اتحاد تطاوين التونسى

أكد فرج عامر رئيس سموحة أنه حصل على توقيع الغينى أليو سيلا مهاجم اتحاد تطاوين التونسى مقابل 140 ألف دولار لتدعيم هجوم الموج الأزرق فى الموسم المقبل بعد اقتراب رحيل حسام حسن المهاجم الأساسى للفريق.

سلبية المسحة الطبية للأهلي قبل السفر إلى المغرب ودخول الفقاعة فور الوصول

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلبية مسحة لاعبي الأهلي والجهاز الفني وأعضاء البعثة بالكامل المتجهة للمغرب بعد عصر اليوم؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا يوم السبت المقبل. مفاجأة .. كارتيرون يفضل تجديد الزمالك لبن شرقي عن ضم رمضان صبحي رغم كثرة الأحاديث عن إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي إلا أن الكواليس داخل القلعة البيضاء، تشهد العديد من المناقشات حول هذا الملف الذي تحدث عنه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عبر تصريحات تليفزيونية خلال الساعات الأخيرة.

الأهلى يقرر اصطحاب شيف وأخصائى تعقيم فى رحلة النهائى الأفريقى قرر الجهاز الفنى بالنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى اصطحاب الشيف الخاص بالفريق وكذلك أخصائى تعقيم لرحلة المغرب لمواجهة كايزر تشيفز بنهائى دورى الأبطال الأفريقى المقرر لها السبت المقبل.

اتجاه لإعارة شباب الزمالك فى الموسم الجديد لإكسابهم خبرات الدورى

تتجه النية داخل إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لإعارة عدد من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول فى الموسم الماضى، وذلك من أجل إكسابهم خبرات اللعب في الدورى الممتاز.