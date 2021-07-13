شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الدهان بعد حصد المركز الثانى ببطولة الفروسية: فريقنا يعرفه العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح الدهان، الحاصل على المركز الثاني لبطولة الجائزة الكبرى للفروسية في باريس، إنه وزملاءه يحققون إنجازات ومراكز كبيرة في الفروسية على مستوى العالم بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن الفريق المصري يعرفه جميع متابعي تلك اللعبة في كل الدول، ويحسب له الجميع ألف حساب.

ورداً على استبعاده من فريق المنتخب المصرى للفروسية في أولمبياد طوكيو، قال خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يذاع على قناة "الحياة": "بذلت مجهودا كبيرا وحاولت الوصول للأولمبياد، ولكن تم استبعادى من الاتحاد المصري في الفروسية، وشرف لأي شخص تمثيل بلده في بطولة كبيرة مثل أولمبياد طوكيو".