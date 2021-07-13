شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لشريف إكرامى لتطبيق سياسة تاكيس جونياس فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع شريف إكرامى حارس مرمى فريق بيراميدز، لتدريبات خاصة تحت إشراف مدرب الحراس الجديد الذى انضم للجهاز المعاون لليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى، وقدم خالد عبد الله مدرب الحراس السابق استقالته من منصبه لرفع الحرج عن الإدارة والجهاز الفنى الجديد.

ويخوض شريف إكرامى تدريبات خاصة وإضافية من أجل تطوير لعب الحارس بقدميه، حتى يتمكن من تطبيق السياسة الفنية لتاكيس جونياس، والذى يعتمد فى بناء الهجمة على حارس المرمى الذى يكون له دور جوهرى فى هذا الشأن، مثلما كان يحدث مع محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة عندما كان تاكيس جونياس يتولى المهمة الفنية.

ويعتمد تاكيس جونيس فى المقام الأول على حارس المرمى من حيث بداية الهجمة عن طريق نقل الكرة ما بينه وبين مدافعى الفريق والتدرج فى الوصول إلى مرمى الخصم، الأمر الذى يحتاج لحارس يُجيد اللعب بالقدم.

فى سياق أخر، ينتظر محمد فاروق لاعب بيراميدز، العودة لقائمة فريقه في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب المقاولون في الجبل الأخضر.

واستُبعد محمد فاروق من مواجهات الأهلى وإنبى والإنتاج الحربى، بعدما تم تحويله للتحقيق بسبب واقعة اعتراضه على قرارات المدير الفني السابق الأرجنتينى رودلفو أروابارينا في مواجهة الرجاء المغربى بنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وعاد فاروق للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب مواجهة الإنتاج الحربى الأخيرة، ليتم تجهيزه للعودة والمشاركة في المباريات المتبقية من مسابقة الدورى، بعدما قررت الإدارة والجهاز الفني الجديد بقيادة اليوناني تاكيس جونياس العفو عنه.