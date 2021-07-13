أوكرنيا تتوج بذهبية تتابع الرجال فى بطولة العالم للخماسى الحديث للناشئين والناشئات

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القاهرة - سامية سيد - توج منتخب أوكرانيا بذهبية منافسات تتابع السيدات، ببطولة العالم للخماسى الحديث للناشئين والناشئات، بعد انتهاء مسابقات السباحة والسلاح ونقاط السلاح الإضافية "بونس راوند" والفروسية والليزر- رن، التى تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، فى الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

حصد ثنائى منتخب بيلاروسيا المكون من فلاديسلاف شيكان ويورى شيكان الذهبية بمجموع نقاط 1445 نقطة، بينما حصل ثانى بيلاروسيا ماكسيم ماروك ويولادياسلاو نسترساو المركز الثانى برصيد 1436 نقطة، أما البرونزية فكانت من نصيب الثنائى المجرى المكون من بنسيه فيسازين واندريس جال برصيد نقاط 1430 نقطة.

فيما جاء ثنائى المنتخب الوطنى المصرى(2) المكون من محمد الجندى وإياد الكشف فى المركز الرابع برصيد 1411نقطة، بينما جاء الفريق الوطنى المصرى(1) المكون من يوسف قرنى وعمر وائل فى المركز 18 برصيد 551 نقطة.

شهد مراسم التتويج، كلا من نائبة البرلمان آية مدنى ورئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولى للخماسى الحديث، ود. محمود مشالى نائب رئيس الاكاديميةالبحرية والدكتور هيثم الشربونى عضو مجلس الادارة بالاكاديمية.

يشارك فى البطولة 165 لاعب ولاعبة، بواقع 92 لاعب و73 لاعبة من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

يدير البطولة الدكتور شادى عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطنى رؤوف حسام المدير الفنى للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفنى للناشئين ومدربى السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسنى ومحمد الصباحى وعبد الرحمن عادل وسامح مجدى، ومدربى السباحة طارق نويهى وخالد عصفور وعلى الوكيل، ومدربى الجرى إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربى الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، ومدربى الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطى ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال وطبيب العلاج الطبيعى يوسف حسن والدكتور باسل جميل طبيب المنتخب الوطني.