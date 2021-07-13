الإصابة تجبر فيدرر على الانسحاب من أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أعلن نجم التنس السويسري المخضرم روجيه فيدرر اليوم الثلاثاء انسحابه من أولمبياد طوكيو بسبب الإصابة في الركبة.

وخرج فيدرر /39 عاما/ من دور الثمانية لبطولة ويمبلدون لكن من المتوقع مشاركته في باقي فعاليات موسم الملاعب الصلبة.

وفاز فيدرر بالميدالية الذهبية لفئة الزوجي رفقة ستان فافرينكا في أولمبياد بكين 2008 والميدالية الفضية في فئة الفردي في أولمبياد لندن 2012 بعد خسارته أمام الاسكتلندي أندي موراي في النهائي.

وفاز فيدرر بعشرين لقبا في بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى ويقتسم الرقم القياسي مع الإسباني رافاييل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وخضع فيدرر لعمليتين جراحيتين في الركبة العام الماضي وهو يحتل الآن المركز التاسع بالتصنيف العالمي.