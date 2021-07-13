كيف استعدت مصر للأولمبياد؟.. إعداد قياسي وطموح جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إن 134 لاعبا سوف يمثلون مصر في أولمبياد طوكيو، مؤكدا أنهم واجهوا العديد من الصعاب لتجهيز اللاعبين لعام إضافي، سواء المتأهلين للأولمبياد أو الذين يبحثون عن فرصة للتأهل، بسبب بجائحة فيروس كورونا التي تأجلت بسببها الأولمبياد لمدة عام.

وقال حطب خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء تحت عنوان "إعداد قياسي وطموح جديد" "واجهنا العديد من التحديات والصعاب وكانت فترة توقف النشاط الرياضي هي الأصعب".

وتابع "وأيضا تجهيز اللاعبين لعام إضافي سواء المتأهلين أو الباحثين عن فرصة التأهل وكان هذا التحدي صعبا للغاية".

وشدد "لكن بتضافر كل الجهود والتعاون المثمر بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة والاتحادات ودعم وزارة الشباب والرياضة تم تخطي هذه الصعاب حتى تأهلنا بعدد 134 لاعبا ولاعبه ليكون هذا هو العدد الأكبر في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية".

وأضاف "أتوجه بالشكر لكل الاتحادات الرياضة على ما تم تقديمه وننتظر من أبطالنا وبطلاتنا المنافسة القوية في أولمبياد طوكيو من أجل الحصول على ميداليات أولمبية ورفع علم مصر عاليا في كل المحافل الدولية، ولدينا طموحات كبيرة في المنافسة على أكثر من ميدالية في العديد من الألعاب".

فيما قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري إن بعثة الفراعنة هي الأكبر في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية والجميع ينتظر تحقيق ميداليات أولمبية.

وأضاف "عملنا بجهد خلال الفترة الماضية وكانت هناك العديد من الصعاب التي واجهتنا وكانت الدولة المصرية خير داعم ومساند للرياضة والرياضيين ووفرت كل الإمكانيات من أجل نجاح النشاط الرياضي وتقدمه".

وأكد "أصبحنا واجهة العالم لتنظيم البطولات العالمية ولدينا العديد من الأبطال الذي نجحوا في المنافسة على الألقاب العالمية وننتظر منهم تأكيد ذلك في أولمبياد طوكيو ولدينا ثقة في جميع أفراد البعثة".

وحرص على توجيه كلمات التشجيع والدعم لكامل لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، وأكد على أهمية البطولة الأولمبية ومشاركة مصر بها، وأشاد بالإنجاز الذي تحقق في بطولة أفريقيا، مؤكدا أن على المنتخب تقديم أفضل أداء وبذل أقصى جهد في البطولة الأولمبية للفوز بميدالية ورفع اسم مصر.

وقال صبحي إن الدولة المصرية كلها تقف خلف المنتخب الأولمبي وتدعمه مثلما هو الحال مع بقية اللاعبين والفرق المشاركة في الأولمبياد، وشدد على أهمية قيام اللاعبين بوضع مصر في المقام الأول وبذل كل ما في وسعهم من أجل تشريف في الأولمبياد وحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات.

وأضاف صبحي أنه جاري اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل وصولهم إلى طوكيو، مع تذليل كل العقبات التي قد تواجه الفريق، أو التي قد تظهر في المستقبل.

كما وعد اللاعبون وزير الشباب والرياضة ومصر كلها ببذل كل الجهد في سبيل الوصول لميدالية، مضيفين انهم لا يسعون للتمثيل المشرف ولكن الميدالية هي طموحهم.