الأهلي يصل المغرب استعداداً للنهائي الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

وصلت بعثة فريق النادي الأهلي منذ قليل، لدولة المغرب، استعداداً لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي، نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي مساء يوم 17 يوليو الجاري، في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب.

ووفقاً لما جاء بالموقع الرسمي للأهلي، وصلت بعثة الفريق التي يترأسها محمود الخطيب، رئيس النادي للمغرب، ويتم العمل على الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية.

وغادرت بعثة الأهلي ظهر اليوم مطار القاهرة على متن طائرة خاصة.

وسبق وأعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، قائمة الفريق لرحلة المغرب والتي ضمت 28 لاعباً.