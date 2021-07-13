بعد بيان الزمالك.. حسين لبيب ينفي وجود أي اتصالات مع اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

نفى حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، الأخبار التي نُشرت عن وجود اتصالاته بينه وأحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة.

وقال لبيب، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للزمالك عنه اليوم الثلاثاء: "لم نتفق على شيء ولم نتحدث من أساسه، هذه الأخبار عارية من الصحة، وأن موقف الزمالك واضح وثابت من خلال البيان الذي أصدره".

وأتم رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، تصريحاته بقوله:"لو تم أي اتصال مع اتحاد الكرة سنعلن ذلك في حينه دون مواربة لأن مصلحة الزمالك لدى اللجنة المكلفة بإدارة النادي فوق أي اعتبار".

وكان نادي الزمالك قد أصدر بيانًا رسميًا يوم أمس الاثنين يعلن خلاله عدم قبول خوض مباراة أسوان في نصف نهائي كأس مصر قبل تحديد كل أطراف الدور قبل النهائي للمسابقة الأقدم في مصر، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا