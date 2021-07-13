تقرير.. تعرف على أعمدة كايزر تشيفز أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سلَّطت تقارير صحفية الضوء على التشكيل الأكثر استخداما لفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد وصوله إلى المباراة النهائية أمام النادي الأهلي حامل لقب المسابقة.

ويستعد الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في المباراة التي يستضيفها استاد "مركب محمد الخامس" بالدار البيضاء في التاسعة مساء السبت المقبل.

واستعرض موقع "كيف أوف" الجنوب إفريقي اللاعبون الأكثر مشاركةً بعدد الدقائق في تشكيل كايزر تشيفز خلال الـ14 مباراة ببطولة دوري الأبطال، حيث يعتمد الفريق على طريقة لعب (5-4-1).

- حراسة المرمى:

أحد أكثر المراكز إثارة للجدل في تشكيلة كايزر تشيفز هو حراسة المرمى، حيث لعب كل من إتوميلينج خوني، دانييل أكبي وبروس بفوما مع الفريق في البطولة.

ومن بين هؤلاء الحراس الثلاثة، كان القائد إتوميلينج خوني (496 دقيقة) هو الأكثر مشاركة متفوقا بفارق خمس دقائق فقط عن النيجيري دانييل أكبي، ويليهما بروس بفوما الذي لعب ثلاث مباريات.

- الدفاع:

وأمام خوني، يقف دفاع مكون من خمسة لاعبين بوجود ريف فروسلر وفيلاني زولو في مركز الظهيرين الأيمن والأيسر، وبينهم ثلاثة مدافعين في الوسط، وهم: إريك ماثوهو ودانييل كاردوسو وسيابونجا نجيزانا.

سيابونجا نجيزانا كان الأكثر استخداما في قلب الدفاع حيث لعب 11 مباراة (1102 دقيقة)، ويليه إريك ماثوهو الذي لعب (968 دقيقة)، ثم دانييل كاردوسو الذي خاض (858 دقيقة) في 12 مباراة.

ويتواجد ريف فروسلر الذي لعب (809 دقيقة) في الجبهة اليمنى، وعلى الجانب الآخر الظهير الأيسر فيلاني زولو الذي لعب (612 دقيقة).

- الوسط:

يتكون رباعي خط وسط كايزر تشيفز من: نجابولو بلوم، ليبوجانج مانياما، نكوسينجيفيلي نجكوبو وبرنارد باركر.

يحتل نجابولو بلوم دورًا أعمق في خط الوسط بعدما شارك في جميع المباريات الـ14 بمعدل (955 دقيقة) لعب، بينما كان برنارد باركر الأكثر ظهورا بـ(1080 دقيقة)، ثم ليبوجانج مانياما (708 دقيقة) ونكوسينجيفيلي نجكوبو (627 دقيقة).

- الهجوم:

يعتمد كايزر تشيفز على مهاجم وحيد وهو الصربي سمير نوركوفيتش صاحب القوة البدنية الهائلة.

ورغم غياب صاحب الـ29 عاما عن كايزر تشيفز في أول ثلاث مباريات بالأدوار التمهيدية، إلا أنه هداف الفريق برصيد ثلاثة أهداف.

ولعب سمير نوركوفيتش تسع مباريات مع كايزر تشيفز في دوري الأبطال بمعدل (633 دقيقة).

وبالتالي سيكون تشكيل كايزر تشيفز (بأفضلية عدد الدقائق) على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إتوميلينج خوني.

الدفاع: ريف فروسلر، دانييل كاردوسو، إريك ماثوهو، سيابونجا نجيزانا، فيلاني زولو.

الوسط: نجابولو بلوم، ليبوجانج مانياما، نكوسينجيفيلي نجكوبو، برنارد باركر.

وفي الهجوم: سمير نوركوفيتش.

الـ11 الأكثر استخداما مع كايزر تشيفز في دوري الأبطال:

إتوميلينج خوني - 6 مباريات / 496 دقيقة لعب.

ريف فروسلر - 10 مباريات / 809 دقيقة لعب.

سيابونجا نجيزانا - 13 مباراة / 1102 دقيقة لعب.

دانييل كاردوسو - 12 مباراة / 858 دقيقة لعب.

إريك ماثوهو - 11 مباراة / 968 دقيقة لعب.

فيلاني زولو - 9 مباريات / 612 دقيقة لعب.

نجابولو بلوم - 14 مباراة / 955 دقيقة لعب.

نكوسينجيفيلي نجكوبو - 10 مباريات / 627 دقيقة لعب.

ليبوجانج مانياما - 11 مباراة / 708 دقيقة لعب.

برنارد باركر - 12 مباراة / 1080 دقيقة لعب.

سمير نوركوفيتش - 9 مباريات / 633 دقيقة لعب.