بالفيديو.. هدف "كوميدي" في ودية أرسنال استعداداً للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شهدت المباراة الودية التي تجمع فريق أرسنال الإنجليزي بنظيره الاسكتلندي هيبرنيان خطأ فادح من حارس المدفعجية.

وأخطأ حارس أرسنال أرثر أوكونكو في إبعاد الكرة التي عادت له من خط دفاعه ليستغل لاعب هيبرنيان، مارتن بويلي الخطأ ويتقدم لفريقه في الدقيقة 21.

ويتقدم فريق هيبرنيان الاسكتلندي حتى الدقيقة 84 بهدفين مقابل هدف؛ حيث سجل لاعبه دانيال ماكاي الهدف الثاني في الدقيقة 69 قبل أن يُقلص إيميل سميث النتيجة بهدف لأرسنال في الدقيقة 82.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري في صفوف أرسنال، محمد النني، أساسيًا حتى الدقيقة 75 من عمر اللقاء.