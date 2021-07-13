حارس كايزر تشيفز: نعرف ما نواجهه عندما نلعب ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد بروس بوما حارس مرمى كايزر تشيفز، أن فريق الأهلي يهيمن على بطولة دوري أبطال أفريقيا، متمنياً أن يحقق فريقه لقب بالفوز على فريق القلعة الحمراء.

ويلتقي الأهلي بنظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال حارس مرمى كايزر تشيفز: "إلى جماهيرنا، نعد بأننا سنعود بالنجمة".

وأضاف: "أنا سعيد لأنني حصلت على فرصة اللعب مع كايزر تشيفز وأن أكون جزءًا من الفريق للعب ضد الأهلي في النهائي، كما نعلم جميعًا، دوري الأبطال هو مسابقة كبيرة هنا في إفريقيا"

وواصل: "التواجد هنا هو لرفع المستوى وهذا ما أريده بعد كل شيء، لأن كل لاعب يريد أن ينمو في مسيرته، ولأنني في هذا النهائي، ستتحسن سيرتي الذاتية أيضًا، بالنسبة لفريق مثل كايزر تشيفز، هذه مسابقة يجب أن نلعب فيها كل عام، ونأمل أن نفوز باللقب"

وأكمل بوما: "نحن نعرف ما نواجهه عندما نلعب ضد الأهلي لأنهم فريق يهيمن على دوري الأبطال"

واختتم حارس الفريق الجنوب أفريقي: "في النهائي، نحن ندرك أنهم الأفضل، ولأننا من بين الأفضل علينا أن نلعب ضدهم في النهائي، من المهم أن نرفع مستوى لعبنا وأن نلعب ضد الأبطال الذين يدافعون عن لقبهم"