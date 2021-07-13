شاهد فيديو اهداف مباراة شباب بلوزداد وأولمبي الشلف في البطولة الجزائرية المحترفة..خالد بوسليو يفض الاشتباك

شاهد فيديو اهداف مباراة شباب بلوزداد وأولمبي الشلف في البطولة الجزائرية المحترفة، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021، لحساب الجولة 31 من المسابقة والتي أقيمت على ملعب 20 أغسطس 1955.

حقق شباب بلوزداد فوزاً ثميناً أمام ضيفه أولمبي الشلف بنتيجة 2-1 مواصلاً صحوته في رحلة سعيه الى تحقيق لقب البطولة الجزائرية المحترفة وزيادة الضغط على المتصدر وفاق سطيف قبل لقاءه الصعب مساء اليوم أمام مولودية وهران لصالح نفس الجولة.

بهذا الفوز تقاسم شباب بلوزداد صدارة ترتيب جدول الدوري الجزائري مؤقتاً مع وفاق سطيف بنفس الرصيد 60 نقطة لكل فريق مع أفضلية لفريق بلوزداد الذي لعب 30 مباراة وله لقاء مؤجل أمام اتحاد الجزائر.

ولعب شباب بلوزداد 30 مباراة حتي الآن في البطولة الجزائرية المحترفة حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 12 مباراة،وتعرض لأقل عدد هزائم في البطولة عن باقي الفرق بهزيمتين فقط، وسجل لاعبوه 55 هدفاً واستقبلت شباكه 19 هدف.

في المقابل تجمد رصيد فريق أولمبي الشلف عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب حصدهم من 31 مباراة، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وتعرض لـ16 هزيمة.

انتهت نتيجة الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وعند مطلع الشوط الثاني افتتح شباب بلوزداد اهداف المباراة عبر اللاعب الشاب محمد اسلام بلخير (20 عام) من ضربة حرة مباشرة من الناحية اليسري سددها مباشرة ساقطة في الشباك.

وعند الدقيقة 60 تدارك فريق جمعية أولمبي الشلف هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد عويس، قبل أن يسجل البديل خالد بوسليو هدف الفوز لشباب بلوزداد في الدقيقة 73 من متابعة لتسديدة أمير سعيود.

شاهد فيديو اهداف مباراة شباب بلوزداد وأولمبي الشلف في البطولة الجزائرية المحترفة