نتيجة مباراة الجيش الملكي ويوسفية برشيد في البطولة المغربية إنوي.. العساكر في الكاف

تعرف على نتيجة مباراة الجيش الملكي ويوسفية برشيد في البطولة المغربية إنوي، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 13-7-2020.

حقق فريق الجيش الملكي فوزًا ثمينًا على يوسفية برشيد بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي بمدينة القنيطرة، ضمن الجولة الـ27 في الدوري المغربي، ليضمن العساكر تواجدهم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية على الأقل.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الجيش الملكي ويوسفية برشيد، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وافتتح الجيش الملكي التسجيل عن طريق لاعبه محمد الخلوي من عرضية غالطت حارس يوسفية برشيد في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول.

ونجح فريق يوسفية برشيد في إنهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1)، بعدما سجل المدافع أنور طرخات بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة (37).

وتقدم الجيش الملكي في النتيجة بالهدف الثاني في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة (47)، عن طريق لاعبه محمد الخلوي، بعد تمريرة رائعة من الظهير الأيسر عمر الجيراري.

واحرز محمد فكري الهدف الثالث لفريق الجيش الملكي في الدقيقة (65)، بعد تأكيد صحته عن طريق تقنية الفيديو “الفار”.

وقبل نهاية الوقت المحتسب بدلًا من الضائع نجح يوسفية برشيد في تسجيل الهدف الثاني بواسطة محمد شيخي، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتعرض قائد العساكر “محمد الجيراري” للطرد بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

ولم تكتمل عودة فريق يوسفية برشيد، حيث مرت باقي الدقائق دون أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الجيش الملكي على الفريق الحريزي بنتيجة (3-1).

وبهذه النتيجة ضمن فريق الجيش الملكي احتلاله للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المغربي، على الأقل، برصيد 47 نقطة، ويفصله نقطتين عن صاحب المركز الثاني “الرجاء” الذي سيواجه المغرب التطواني غدًا لحساب الجولة الحالية.

على الجهة المقابلة، تجمد رصيد يوسفية برشيد عند 27 نقطة، ودخل منطقة الهبوط -المركز ما قبل الأخير-، بعدما نجح “نهضة الزمامرة”، في تحقيق الفوز على الفتح الرباطي اليوم بنتيجة (1-0).

شاهد فيديو اهداف مباراة الجيش الملكي ويوسفية برشيد في البطولة المغربية إنوي