كلاكيت ثالث مرة..استبعاد أحمد مبارك كانو من معسكر منتخب عمان في صربيا

قرر المدير الفني لمنتخب عمان، برانكو إيفانكوفيتش، مواصلة استبعاد لاعب الوسط المخضرم أحمد مبارك كانو للمعسكر الثالث على التوالي منذ توليه مسؤولية الفريق مطلع العام الجاري.

ويخوض منتخب عمان الأول معسكرًا تحضيريًا في دولة صربيا سيستمر لمدة شهر في الفترة من 25 يوليو إلى 23 أغسطس، تحضيرًا لمواجهتي اليابان والسعودية في افتتاح المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

ولم يشارك أحمد مبارك كانو في أي مباراة دولية مع منتخب عمان منذ استبداله يوم 2 ديسمبر 2019، عند الدقيقة 63 من مباراة السعودية خلال دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي التي أقيمت في قطر.

واستبعد اللاعب من المعسكر الأول لبرانكو إيفانكوفيتش مع عمان في شهر مارس الماضي والذي شهد مباراتين وديتين للفريق، وعاد المدرب الكرواتي لاستبعاده في المعسكر الثاني نهاية شهر مايو وخلال يونيو، ليفوت المباريات الودية وثلاث مباريات أخيرة في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 بالاضافة لمباراة في تصفيات كأس العرب فيفا.

ويُعد أحمد مبارك عبيد المحيجري الأكثر خبرة بين الجيل الحالي للمنتخب العماني، حيث شارك في 185 مباراة دولية من بينهم 5 خارج أجندة الفيفا.

وينشط صاحب الـ 36 عامًا بين صفوف نادي المرخية القطري منذ عام 2015 حتى الآن، بعدما انضم له قادمًا من نادي العروبة العماني الذي تُوج رفقته ببطولتي الدوري والكأس.

وبخلاف استبعاد برانكو إيفانكوفيتش للاعب أحمد مبارك كانو، قرر كذلك استبعاد ياسين الشيادي وعمران الحيدي من القائمة المسافرة معه إلي صربيا نهاية الشهر الجاري.

وكشف الاتحاد العماني لكرة القدم عن قائمة مكونة من 38 لاعبًا، سيتواجدون مع برانكو إيفانكوفيتش في المعسكر التحضيري للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022، وجاءت على النحو التالي:

فايز الرشيدي – إبراهيم المخيني – أحمد الرواحي – أحمد الخميسي – محمد المسلمي – جمعة الحبسي – خالد البريكي – سعود الحبسي – عبد العزيز الغيلاني – علي البوسعيدي – فهمي دوربين – أحمد الكعبي – أمجد الحارثي – عبد الله فواز – أرشد العلوي – يزيد المعشني – زاهر الأغبري – صلاح اليحياني – حارب السعدي – محسن جوهر – جميل اليحمدي – عبد العزيز المقبالي – محمد الغافري – خالد الهاجري – محسن الغساني – عمر الفزاري – المنذر العلوي – عصام الصبحي.

ما سبب معسكر عمان في صربيا؟

يفتتح منتخب عمان مبارياته في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، يوم الثاني من سبتمبر 2021 بمواجهة صعبة أمام اليابان، وبعد خمسة أيام فقط سيلاقي الفريق نظيره السعودي ضمن الجولة الثانية.

ويخشى المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تراجع المستوى الفني والبدني للاعبي المنتخب العماني بسبب توقف النشاط الكروي في سلطنة عمان لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، لا سيما الفيروس المتحور القادم من الهند.

وتمكن منتخب عمان من بلوغ التصفيات النهائية بعد إلغاء نتائج منتخب قطر في المجموعة الخامسة، بصفتها صاحبة الأرض والضيافة في مونديال 2022.

وجمع منتخب سلطنة عُمان 18 نقطة ليحجز أول مقعد ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثاني بدور المجموعات والمتأهلين إلى المرحلة النهائيات من تصفيات المونديال، ويتأهل مباشرةً كذلك إلى نهائيات بطولة كأس أمم آسيا في الصين عام 2023.

ولعب منتخب عمان 8 مباريات منذ بداية عام 2021، انتصر في 5 وخسر مرة واحدة كانت أمام قطر في تصفيات المونديال، وتعادل في مناسبتين أمام الأردن والهند بمباريات ودية.

وبلغ الاحمر العماني مرحلة دور مجموعات كأس العرب فيفا قطر 2021 بعد تغلبه على منتخب الصومال الواعد بنتيجة 1/2، في اللقاء الذي أقيم ضمن تصفيات البطولة على الأراضي القطرية نهاية الشهر الماضي.