هل ينتقل هالاند إلى تشيلسي؟.. رئيس بوروسيا دورتموند يجيب

علق رئيس نادي بوروسيا دورتموند، مايكل زورك، على الشائعات التي تتردد حول قرب انتقال النرويجي إيرلينج هالاند، هداف الفريق الألماني، إلى صفوف تشيلسي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ووصل الدولي النرويجي هالاند إلى ألمانيا لبدء الاستعداد للموسم الجديد مع بروسيا دورتموند، بعد فترة إجازة صيفية قصيرة، لكن هداف بوروسيا دورتموند غاب عن الحصة التدريبية للفريق الألماني أمس الإثنين، ما أثار الشكوك لدى وسائل الإعلام في ألمانيا.

ووجه مراسل شبكة “سكاي سبورت ألمانيا” سؤالًا إلى رئيس نادي بوروسيا دورتموند، لمعرفة سبب غياب هالاند عن التدريبات، حيث ابتسم زورك، ورد مازحا:”لم يشارك في التدريبات، لأنه في إنجلترا بالفعل!” .

ونفى زورك كل الأنباء التي تتردد بقوة في وسائل الإعلام المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية عن اقتراب تشيلسي من حسم صفقة هالاند، الذي يحظى باهتمام كبير من جانب عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وكانت هناك تقارير صحفية قد زعمت أن تشيلسي جهز عرضًا بقيمة 175 مليون يورو لضم الهداف النرويجي صاحب الـ20 عاما، الأمر الذي لن يستطيع بورسيا دورتموند رفضه، في ظل الأزمة المالية التي تعيشها معظم الأندية جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن رئيس بروسيا دورتموند، قد أكد في وقت سابق أن النادي الألماني، لا ينوي التخلي عن هالاند في الميركاتو الصيفي 2021 ، مشيرًا إلى أن وضع النادي المالي لن يجبره على ترك أهم لاعبيه.

وأشارت الصحيفة نقلا عن “ديلي ميل” البريطانية، أن في حالة تم انتقال هالاند – إن حدث – فستكون قيمة المالية تقدر بـ 150 مليون جنيه إسترليني.

وسجل هالاند 57 هدفًا في 59 مباراة خاضها مع بروسيا دورتموند في كل البطولات، منذ انضمامه إليه في يناير 2020.

والجدير بالذكر أن، هالاند يتبقى في عقده 3 أعوام مع بروسيا دورتموند، لكن الهداف الشاب لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 66 مليون جنيه إسترليني، يمكن تفعيله بداية من صيف 2022.