كارتيرون يرفض عودة كريم بامبو للزمالك

رفض المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، عودة جناح الفريق والمُعار للبنك الأهلي كريم بامبو، إلى القلعة البيضاء مطلع الموسم المُقبل وذلك بعد نهاية إعارته.

وخرج كريم بامبو إلى البنك الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بعد استبعاده من حسابات المدير الفني السابق جيمي باتشيكو.

وشارك كريم بامبو في أغلب مباريات البنك الأهلي، واستطاع تسجيل 4 أهدف مع الفريق، ويعول عليه المدير الفني خالد جلال كثيرًا، لكن الفريق يُعاني في موسمه الأول بالدوري المصري الممتاز، ويطارده شبح الهبوط، إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

وطلب كارتيرون من لجنة الزمالك المؤقتة برئاسة حسين لبيب، تجديد إعارة اللاعب عقب نهاية الموسم؛ نظرًا لعدم حاجته إليه في الموسم المُقبل، في ظل وجود أكثر من لاعب في مركزه.

واستقر المدرب الفرنسي كارتيرون على عودة ثلاثي الفريق المُعار محمد أوناجم (الوداد المغربي) ومصطفى فتحي (سموحة) والحارس محمد صبحي (الاتحاد السكندري)، خلال الميركاتو الصيفي 2021، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.