منتخب عمان في معسكر لمدة شهر تحضيرًا لمواجهتي اليابان والسعودية!

وافق الاتحاد العماني لكرة القدم على طلب المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بإقامة معسكر مغلق للفريق مدته شهر في صربيا، يبدأ يوم 25 يوليو الجاري وينتهي في 23 أغسطس المقبل، تحضيرًا لمواجهتي عمان أمام اليابان والسعودية في افتتاح المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويفتتح منتخب عمان مبارياته في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، يوم الثاني من سبتمبر 2021 بمواجهة صعبة أمام اليابان، وبعد خمسة أيام فقط سيلاقي الفريق نظيره السعودي ضمن الجولة الثانية.

ويخشى المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تراجع المستوى الفني والبدني للاعبي المنتخب العماني بسبب توقف النشاط الكروي في سلطنة عمان لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، لا سيما الفيروس المتحور القادم من الهند.

وتمكن منتخب عمان من بلوغ التصفيات النهائية بعد إلغاء نتائج منتخب قطر في المجموعة الخامسة، بصفتها صاحبة الأرض والضيافة في مونديال 2022.

وجمع منتخب سلطنة عُمان 18 نقطة ليحجز أول مقعد ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثاني بدور المجموعات والمتأهلين إلى المرحلة النهائيات من تصفيات المونديال، ويتأهل مباشرةً كذلك إلى نهائيات بطولة كأس أمم آسيا في الصين عام 2023.

ولعب منتخب عمان 8 مباريات منذ بداية عام 2021، انتصر في 5 وخسر مرة واحدة كانت أمام قطر في تصفيات المونديال، وتعادل في مناسبتين أمام الأردن والهند بمباريات ودية.

وبلغ الاحمر العماني مرحلة دور مجموعات كأس العرب فيفا قطر 2021 بعد تغلبه على منتخب الصومال الواعد بنتيجة 1/2، في اللقاء الذي أقيم ضمن تصفيات البطولة على الأراضي القطرية نهاية الشهر الماضي.

وأعلن برانكو إيفانكوفيتش قائمة منتخب عمان المشاركة في معسكر صربيا، وشهدت غياب المخضرم أحمد مبارك كانو صاحب الـ 185 مباراة دولية مع سلطنة عمان.