راموس: لست نادم على ترك ريال مدريد ولا يجب النظر للوراء



تحدث النجم الإسباني، سيرجيو راموس، لموقع "ر م سي" سبورت الفرنسي عن بداية رحلته مع فريق باريس سان جيرمان وعن صفقة تركه لفريقه ريال مدريد، لتكشف التصريحات عدم ندم اللاعب على مغادرته النادي "الملكي".



وعند سؤال سيرجيو راموس عما إذا كان فريق ريال مدريد فعل ما في وسعه لاستمراره، رد القائد السابق للنادي "الملكي" وقال: "النظر إلى الوراء هو دائمًا خطأ، أنا مغامر. كانت الأولوية هي المجيء إلى فريق كبير، وكان المشروع الذين قدموه لي أمراً أساسياً. ترك منطقة الراحة دائمًا أمر جيد للجميع، أنا سعيد جدا بالخطوة التي اتخذتها".



وعن ريال مدريد، فريقه السابق، قال راموس: "ريال مدريد هو أفضل فريق في التاريخ، لن أحتفل أبداً إذا سجلت هدفاً ضد مدريد، وفوق كل هذا هو في قلبي ويستحق كل الاحترام. لن احتفل بالهدف، ولا حتى الفوز، لأنه لا يستحق ذلك، وأيضاً بسبب الجماهير".



يُذكر أن المدافع الإسباني سيرجيو راموس انتقل إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بصفقة انتقال حُر، وذلك بعد أن رفضت إدارة النادي "الملكي" تجديد العقد ووافقت على مغادرته في نهاية موسم 2020-2021.



وينتظر الجميع رؤية ما سيفعله سيرجيو راموس مع النادي "الباريسي"، كونه سيلعب خارج ريال مدريد لأول مرة منذ حوالي 16 موسماً، كما أن جماهير الفريقين تنتظر قرعة دوري أبطال أوروبا بحماس كبير، لمعرفة إن كان النادي "الملكي" والنادي "الباريسي" سيلتقيان في مجموعة واحدة.