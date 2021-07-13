حارس إيطاليا آخر من يعلم بحسمه لقب أوروبا

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وكان دوناروما (22 عاما) تصدى كذلك للضربة الترجيحية التي نفذها جادون سانشو، فيما اصطدمت محاولة راشفورد بالقائم، لتفوز إيطاليا على إنجلترا 3 / 2 بضربات الترجيح بعد التعادل 1 / 1 عقب شوطين إضافيين في ملعب ويمبلي.
وجاء رد فعل دوناروما صامتا بعد تصديه لكرة ساكا، حيث سار بهدوء قبل أن يتجمع زملاؤه حوله للاحتفال بالفوز.
لكنه أوضح أن رد فعله على مساعدة إيطاليا للفوز بلقب أمم أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1968، كان بسبب عدم إدراكه بالنتيجة، وليس سيطرته على مشاعره.
وقال دوناروما «لم أكن أعلم أننا فزنا، لقد نظرت إلى الحكم وحاولت فهم أن كل شيء على ما يرام ثم التفت إلى زملائي وكانوا يركضون نحوي، ومن هنا بدأ كل شيء، لم أفهم ما يجري».
وتم اختيار دوناروما كأفضل لاعب في البطولة، بعد أدائه الرائع أمام إنجلترا وتألقه، والذي جاء بعد تألق في ضربات الترجيح أمام إسبانيا في الدور قبل النهائي.
ومن المتوقع الآن أن يكمل دوناروما انتقاله الحر إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد نهاية عقده مع ميلان الذي قضى معه مسيرته كلها.
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