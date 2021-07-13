مفاوضات برشلونة وميسي.. الأمور طيبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا إن المحادثات بين ناديه والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بخصوص تجديد عقده، تتقدم بشكل جيد.

وأصبح ميسي، الذي قضى كل مسيرته الكروية في برشلونة، لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع الفريق الكاتالوني بنهاية شهر يونيو الماضي.

وارتبط اسم ميسي بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في الماضي، لكن التوقعات تشير إلى أن اللاعب سيبقى لاعبا ضمن صفوف برشلونة رغم الأزمات المالية التي يمر بها النادي.

ورغم ذلك فإن برشلونة سيكون عليه أن يخفض رواتبه في حال أراد الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، من أجل منح ميسي العرض الذي ينتظره.

وعاد مستقبل ميسي ليفرض نفسه مجددا، وذلك بعدما نجح في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).

وقال لابورتا للصحفيين «تجديد عقد ميسي يسير بشكل جيد، لا شيء مستحيل. كل الكاتالونيين وبرشلونة وكاتالونيا وعالم كرة القدم بأسره كان سعيدا لأن ليو فاز بلقب كوبا أمريكا».

وتابع «من المثير رؤية اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم متحمسا لتحقيق لقب مثل هذا، لقد جعلنا جميعا نبكي من الفرح. أنا سعيد لعائلة ميسي وللأرجنتين ولبرشلونة بوجود نجم كبير مثل ليو».

وكان ميسي مؤثرا مرة أخرى مع برشلونة في الموسم الماضي، حيث أنهاه هدافا للدوري الإسباني مسجلا 38 هدفا، وصنع 12 لزملائه في كل البطولات.

ورغم التكهنات الدائرة حول مستقبله، إلا أن ميسي نجح في التألق على الساحة الدولية، وقاد منتخب بلاده للفوز بكوبا أمريكا للمرة الأولى منذ عام 1993بعد أن سجل 4 أهداف، وصنع 5 لزملائه، ليحقق أول لقب مع المنتخب.