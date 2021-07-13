شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك ينفى وجود اتصالات مع اتحاد الكرة بشأن مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الأخبار التي نشرت عن اتصال جرى بينه وبين رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، وقال: "لم نتفق على شيء ولم نتحدث من أساسه".

وأضاف فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى للزمالك، أن هذه الأخبار عارية من الصحة، وأن موقف الزمالك واضح وثابت من خلال البيان الذي أصدره بشأن طلب تعديل موعد مواجهة أسوان فى بطولة الكأس.

وقال لبيب: "لو تم أي اتصال مع اتحاد الكرة سوف نعلن ذلك في حينه دون مواربة لأن مصلحة الزمالك لدى اللجنة المكلفة بإدارة النادي فوق أي اعتبار".