شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي السابق يتراجع عن قيادة 3 أندية خليجة لظروف عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع أبو طالب العيسوي المدير الفني السابق للإسماعيلي عن التعاقد على قيادة فريق الساحل السعودي بسبب بعض الظروف العائلية التي تواجه مدرب الدراويش السابق.

ورغم اتفاق العيسوي علي كل الأمور المالية والتعاقدية مع مسئولي الساحل السعودي، إلا أنه أجل التعاقد لظروف عائلية لرغبته في البقاء داخل مصر ومن ثم دراسة بعض العروض المحلية المميزة من عدد من أنديه بالدوري العام ودوري القسم الثاني.

كما اعتذر العيسوي عن تدريب ناديي عمان والنهضة العمانيين في الموسم المقبل لنفس الظروف السابق مفضلا البقاء في مصر عن الرحيل للعمل في الخليج.

ويفاضل العيسوي بين عدة عروض محلية في الفترة الحالية لاختيار الأفضل منها بعدما أجبرته الظروف على البقاء في مصر وعدم العمل في الخارج رغم أنه له العديد من التجارب في الدوري السعودي والعماني.

الجدير بالذكر أن أبو طالب العيسوي قام بتدريب العديد من الأندية في مصر أبرزها الاسماعيلي وحرس الحدود والقناة وبلدية المحلة ونجوم المستقبل والالمونيوم وماليه كفر الزيات وفي الخليج اندية الجبلين السعودي وصور والعروبة العماني.