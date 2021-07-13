شكرا لقرائتكم خبر عن لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية يراود 16 لاعبا من الأهلى أمام كايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى في التاسعة مساء السبت المقبل، فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في إطار المباراة النهائية في بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

ويسعى الأهلى لمواصلة حصد البطولات بالتتويج باللقب العاشر في تاريخه أمام كايزر تشيفز والعودة مجددا لكأس العالم للأندية للموسم الثانى على التوالي بعدما حقق اللقب الموسم الماضى على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وهناك 16 لاعبا في قائمة النادى الأهلى يمنون النفس بالتتويج باللقب لثانى مرة في تاريخهم وهم كل من محمد الشناوى وعلى لطفى ومروان محسن وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وأيمن أشرف وجونيور أجايى وعلى معلول وكهربا وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد هانى وصلاح محسن وديانج وياسر إبراهيم ومحمود متولى.

وقاد موسيمانى الأهلى فى 50 مباراة فاز فى 36 وتعادل فى 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 99 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا، ويبحث موسيمانى عن التتويج بدورى الأبطال الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث توج موسيمانى ببطولتين لدورى الأبطال واحدة مع صن دوانز فى 2016 والأخرى مع الأهلى 2020، وسيواجه مواطنه كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى المباراة النهائية بهذه النسخة .

وحقق موسيماني مع الأهلي 3 بطولات هي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد النسور الحمر لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بقطر، وأمامه فرصة كبيرة للتتويج بأكثر من لقب آخر مثل دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية، والدوري والكأس والسوبر المحلي.