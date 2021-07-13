شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الأهلي يتوجهون إلى التشيك للانضمام لنادي فيسكوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر ثلاثي الأهلي الشاب مصطفى فوزي ومحمد حسام "ميدو" ومحمد أحمد "بيسو" القاهرة متجهين إلى التشيك من أجل إتمامهم انتقالهم إلى فريق فيسكوف على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة ثلاثي فريق الشباب أحمد حسام ميدو مدافع ومحمد أحمد "بيسو" صانع ألعاب ومصطفى فوزي مهاجم إلى فريق فيسكوف التشيكي بدءًا من الموسم المقبل.

ويلعب نادي فيسكوف في دوري الدرجة الثانية التشيكي، حيث رحب مسئولي القلعة الحمراء بإعارة الثلاثي إلى النادي لبدء تجربة الاحتراف الخارجي مبكرًا واكتساب خبرات كبيرة من اللعب في أوروبا.

وتمكن ثلاثي الأهلي الشباب من الحصول على التأشيرة الخاصة بدخول التشكيك من السفارة التشيكية حيث كان من المقرر سفر الثلاثي يوم 10 يوليو الجاري لبدء تجربة الاحتراف مع ناديهم الجديد، قبل أن يتأخر موعد السفر 3 أيام ويتأجل لليوم الثلاثاء.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي بإنهاء إجراءات إعارة الثلاثي الشاب إلى النادي التركي.