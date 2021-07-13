شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يبحث عن 3 وديات استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، من جهازه الادارى الاتفاق على 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف الجارية، استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا العام.

وجاء طلب المدير الفني للفريق السكندري من أجل تجهيز العناصر الشابة وإكسابهم حساسية المباريات قبل الدفع بهم في الفترة المقبلة والتي تشهد غيابات عديدة في صفوف زعيم الثغر.

قرر العميد حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندرى، تصعيد 5 لاعبين من فريق الأمل للفريق الأول؛ لتعويض الغيابات التي يعانى منها الفريق مؤخرا والتي وصلت لـ13 لاعبا في آخر مباريات زعيم الثغر.

واللاعبون الخمسة اللذين قرر العميد تصعيدهم هم، أحمد عبدالجواد (إتو) مواليد 2002، ومحمد خالد مواليد 2002، وسعيد مواليد 2003، وعلي خالد مواليد 2001، وأحمد محمد (ببا) مواليد 2001.

وسجل فريق الاتحاد السكندري رقما فريدا بالدوري المصري بعدما خاص 28 مباراة في المسابقة حتى الآن، والرقم يتعلق بضربات الجزاء المحتسبة لصالح فرق الدوري.

وتحصّل فريق زعيم الثغر على ضربة جزاء واحدة فقط طوال 28 مباراة ليكون رقما نادرا في تاريخ الدوري المصري، في حين يتصدر الزمالك أكثر الفرق حصولا على ضربات الجزاء بواقع 11 ضربة.

ويأتي المصري كثانى الفرق استفادة من ضربات الجزاء بواقع 10 ضربات، ثم سيراميكا والجونة برصيد 9، ويأتي الأهلى في مركز متأخر في قائمة أكثر الفرق حصولا على ضربات الجزاء بواقع 4 ضربات فقط.

ولم يشارك فريق آخر الاتحاد السكندري في مؤخرة القائمة للفرق التى تحصلت على ضربات جزاء، حيث إنه الفريق الوحيد هذا الموسم الذي تحصل على ضربة جزاء واحدة بعد مرور 28 جولة.