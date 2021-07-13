شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق ينتظر العودة لقائمة بيراميدز أمام المقاولون بعد قرار العفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر محمد فاروق لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، العودة لقائمة فريقه في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب المقاولون في الجبل الأخضر.

واستُبعد محمد فاروق من مواجهات الأهلى وإنبى والإنتاج الحربى، بعدما تم تحويله للتحقيق بسبب واقعة اعتراضه على قرارات المدير الفني السابق الأرجنتينى رودلفو أروابارينا في مواجهة الرجاء المغربى بنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وعاد فاروق للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب مواجهة الإنتاج الحربى الأخيرة، ليتم تجهيزه للعودة والمشاركة في المباريات المتبقية من مسابقة الدورى، بعدما قررت الإدارة والجهاز الفني الجديد بقيادة اليوناني تاكيس جونياس العفو عنه.

فى سياق متصل، نجح نادى بيراميدز فى إنهاء كل التفاصيل مع نظرائهم فى نادى مصر للمقاصة للتعاقد مع عبد الله مجدى جناح الفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون أولى صفقات الفريق السماوى استعداداً للموسم الجديد، ودخل الناديان فى مفاوضات حول الصفقة منذ أيام قليلة بناء على رغبة اليونانى جونياس الذى طلب التعاقد مع اللاعب لإعجابه الشديد بقدراته الفنية والبدنية، واتفق بيراميدز والمقاصة على الخطوط العريضة للصفقة حيث من المنتظر أن يوقع اللاعب لمدة خمسة مواسم على أن يتم الإعلان عن الصفقة فى عضون 48 ساعة عقب وصول الاستغناء الرسمى من المقاصة لبيراميدز.