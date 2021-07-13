شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان يعقد اجتماعا مع المحافظ لبحث سبل دعم أبناء الجنوب ماديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى وعقد الثنائى اجتماعا مشتركا لبحث سبل دعم مسيرة نادى أسوان.

وأكد محافظ أسوان على اهتمامه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام مسيرة نادى أسوان مع ضرورة توفير كافة أوجه الدعم من أجل تحقيق نتائج إيجابية فى المباريات 7 المتبقية بمشوار الدورى الممتاز، وضرورة التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاستضافة المباريات المتبقية للفريق 4 مباريات بإستاد بتروسبورت لحين الانتهاء من صيانة شبكات الكهرباء بإستاد أسوان.

كما حرص على التواصل مع إدارة النوادى بالقوات المسلحة وتوجيه الشكر لها على تعاونها الدائم لدعم الفريق فى أوجه الإقامة والإعاشة للجهاز الفنى واللاعبين.

فيما عرض اللواء أحمد سليمان، على محافظ أسوان الموقف المالى والالتزامات المالية المطلوبة خلال هذه المرحلة، وأطلع رئيس نادى أسوان، المحافظ على الخطوات التى تمت فيما يخص ملف الاستثمار بعد صدور القرار الوزارى بالتخصيص والحصول على حق الإنتفاع بمدد طويلة جاذبة للمستثمرين.

وشكل نادى أسوان يشكل لجنة قانونية وأخرى هندسية وفنية لمشروعات الطرح الاستثماري بمعاونة الجهة الإدارية وعرض كافة التصورات على السيد المحافظ.

ووجه اللواء أحمد سليمان الشكر للمحافظ ناقلا تقدير وتحيات أعضاء مجلس إدارة نادى أسوان للواء أشرف عطية على دعمه المستمر والمتواصل للنادى وحرصه على تحقيق الأهداف المنشودة وفى مقدمتها الاستمرار بالدورى الممتاز.