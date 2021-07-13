شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. عمرو السولية يتفوق على لاعب كايزر تشيفز قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مقارنة بين عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، ونجابولو بلوم لاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى تجمع الفريقين يوم 17 يوليو على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وكتبت صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للكاف على حسابها على موقع "تويتر" على المقارنة بين عمرو السولية ونجابولو بلوم، قائلة: "مستوى رائع قدمه كلا اللاعبين قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين كايزر تشيفز والأهلى.. من سيتوج مع فريقه باللقب؟".

ويستعد فريق الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة نظيره كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا في نهائي دوري الابطال الافريقى والمقرر له التاسعة مساء السبت المقبل بالمغرب.

قاد موسيمانى الأهلى فى 50 مباراة فاز فى 36 وتعادل فى 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 99 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا، ويبحث موسيمانى عن التتويج بدورى الأبطال الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث توج موسيمانى ببطولتين لدورى الأبطال واحدة مع صن دوانز فى 2016 والأخرى مع الأهلى 2020، وسيواجه مواطنه كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى المباراة النهائية بهذه النسخة .

وحقق موسيماني مع الأهلي 3 بطولات هي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد النسور الحمر لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بقطر، وأمامه فرصة كبيرة للتتويج بأكثر من لقب آخر مثل دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية، والدوري والكأس والسوبر المحلي.