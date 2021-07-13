شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. هاكان شكور صاحب أسرع هدف فى تاريخ المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر بطولة كأس العالم لكرة القدم أهم وأشهر البطولات فى العالم، وعادة ما تشهد منافسات قوية بين اللاعبين لتحقيق أرقام قياسية فردية تسجل بإسمهم فى سجلات الساحرة المستديرة، ومن بين هذه الأرقام أسرع هدف تم إحرازه فى تاريخ بطولات كؤوس العالم، والذى كان فى مونديال 2002 لتحديد المركز الثالث.

وأحرز التركى هاكان شوكر، لاعب منتخب تركيا، هدف فريقه فى مباراته أمام كوريا الجنوبية بعد 11 ثانية من بدء اللقاء، ليكون أسرع هدف فى المونديال، وحصلت كوريا على المركز الثالث فى هذه النسخة.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب فى المجموعة السادسة مع منتخبات انجولا والجابون وليبيا.

ويشارك 40 منتخبا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منهم 5 منتخبات فقط للمشاركة في المحفل العالمي، حيث يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية والتى تقام بنظام المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا.