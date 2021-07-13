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شكرا لقرائتكم خبر عن بالمستندات.. اتحاد الفروسية يرد على الاتهامات فى اختيار عناصر المنتخب بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصرى للفروسية بيان رسمى بالمستندات يوضح فيه كيفية إختيار قائمة المنتخب التى تشارك فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتى تظهر فيه الفروسية المصرية لأول مرة منذ 60 عام فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، بعد الحصول على بطولة كأس الأمم الافريقية بالمغرب أكتوبر 2019 للمرة الأولى فى تاريخ الفروسية المصرية وتحرز بطاقة التأهل.
وكشف اتحاد الفروسية فى البيان الرسمى أن المنتخب الذى فاز بكأس الأمم الافريقية فى المغرب كان يضم الفرسان نائى نصار بالجواد لوسيفر وعبدالقادر سعيد بالجواد جامبى وسامح الدهان بالجواد سوما زورو ومحمد طاهر زيادة بالجواد دينو.
وأوضح بيان اتحاد الفروسية أن قواعد التأهل للأولمبياد وفقا لقواعد الاتحاد الدولى للفروسية تكون بحجز مكان للدولة ويتم اختيار الفريق قبل الأولمبياد مع الأخذ فى الاعتبار أن الاختيار ثنائى بالفارس والجواد معاً.
وشرح اتحاد الفروسية الأزمة التى أثارها الفارس سامح الدهان الذى لم يتم اختياره ضمن قائمة المنتخب الأساسية التى ستشارك فى أولمبياد طوكيو، وأوضح أن الجواد الاساسى له يسمى سوما زورو والذى أصر الفارس على أنه يشارك به فى الأولمبياد فى إرتفاع 160 سم رغم كبر سن الجواد والذى تجاوز السبعة عشر عام ولم يحقق أى نتائج، ولكن الفارس قرر فى 25/5/2021 تغيير الجواد بأخر يسمى إيمى موا وإشترك به فى بطولة باريس الدولة فى 25/6/2021 وإعتبر هذا الجواد هو الجواد الأساسى له معتبرا ضمنا أن الجواد الأخر الذى تأهل به سوما زورو أصبح غير لائق وفقا للمستندات.
أشار اتحاد الفروسية فى بيانه، أن تغيير الجواد الأساسى قبل شهرين فقط من الأولمبياد بجواد آخر قرار خاطىء بجانب تواضع مستوى الجواد الجديد إيمى موا وفقا للنتائج الرسمية للبطولات التى شارك فيها منذ 25/4/2019 حتى عام 2021 مشاركة لمدة عامين فشل فيها فى تحقيق نتائج فى الارتفاع الأولمبى 160 سم وفقا للنتائج الرسمية الموضحه بالمستندات.
أضاف اتحاد الفروسية أنه فى حالة إقامة دورة الألعاب الأولمبية فى موعدها عام 2020 كان الفارس سامح الدهان وجوداه المتأهل به سوما زورو كانا ضمن الفريق طبقا للنتائج المميزة للجواد الاساسى وليس الجواد الجديد الذى ظهر قبل شهرين من إقامة الأولمبياد عام 2021 بدون تاريخ أو سجل بطولات.
أكد اتحاد الفروسية فى البيان الرسمى والمستندات المرفقة أن الجواد الجديد إيمى موا قبل 25 /4 /2019 كان يشارك مع المالكة الأصلية له جوان سولان فى ارتفاعات 130 سم للهواة ولم يحقق نتائج تستحق الاعتماد عليه.
وختم اتحاد الفروسية البيان الرسمى الصادر بالتأكيد بأن الفارس سامح الدهان وفقا لترتيبه الدولى لا يعنى مشاركته فى الأولمبياد بدون الجواد حيث أن التأهل للأولمبياد يكون من خلال الفارس والجواد وهى القواعد الدولية التى يخالفها الفارس وأن هدف الاتحاد المصرى هو اختيار الأفضل لتمثيل مصر فى الأولمبياد وفقا للمعايير الدولية ولا يمكن المخاطرة بإسم منتخب مصر للفروسية بالمشاركة بجواد غير مؤهل وأدائه أقل وغير مصنف وحرمان فارس أخر يمتلك جواد مؤهل ويحقق النتائج حيث إن الهدف الاساسى هو صالح المنتخب المصرى وليس الاشخاص أو أهداف شخصية.
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