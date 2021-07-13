شكرا لقرائتكم خبر عن بالمستندات.. اتحاد الفروسية يرد على الاتهامات فى اختيار عناصر المنتخب بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصرى للفروسية بيان رسمى بالمستندات يوضح فيه كيفية إختيار قائمة المنتخب التى تشارك فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتى تظهر فيه الفروسية المصرية لأول مرة منذ 60 عام فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، بعد الحصول على بطولة كأس الأمم الافريقية بالمغرب أكتوبر 2019 للمرة الأولى فى تاريخ الفروسية المصرية وتحرز بطاقة التأهل.

وكشف اتحاد الفروسية فى البيان الرسمى أن المنتخب الذى فاز بكأس الأمم الافريقية فى المغرب كان يضم الفرسان نائى نصار بالجواد لوسيفر وعبدالقادر سعيد بالجواد جامبى وسامح الدهان بالجواد سوما زورو ومحمد طاهر زيادة بالجواد دينو.

وأوضح بيان اتحاد الفروسية أن قواعد التأهل للأولمبياد وفقا لقواعد الاتحاد الدولى للفروسية تكون بحجز مكان للدولة ويتم اختيار الفريق قبل الأولمبياد مع الأخذ فى الاعتبار أن الاختيار ثنائى بالفارس والجواد معاً.

وشرح اتحاد الفروسية الأزمة التى أثارها الفارس سامح الدهان الذى لم يتم اختياره ضمن قائمة المنتخب الأساسية التى ستشارك فى أولمبياد طوكيو، وأوضح أن الجواد الاساسى له يسمى سوما زورو والذى أصر الفارس على أنه يشارك به فى الأولمبياد فى إرتفاع 160 سم رغم كبر سن الجواد والذى تجاوز السبعة عشر عام ولم يحقق أى نتائج، ولكن الفارس قرر فى 25/5/2021 تغيير الجواد بأخر يسمى إيمى موا وإشترك به فى بطولة باريس الدولة فى 25/6/2021 وإعتبر هذا الجواد هو الجواد الأساسى له معتبرا ضمنا أن الجواد الأخر الذى تأهل به سوما زورو أصبح غير لائق وفقا للمستندات.

أشار اتحاد الفروسية فى بيانه، أن تغيير الجواد الأساسى قبل شهرين فقط من الأولمبياد بجواد آخر قرار خاطىء بجانب تواضع مستوى الجواد الجديد إيمى موا وفقا للنتائج الرسمية للبطولات التى شارك فيها منذ 25/4/2019 حتى عام 2021 مشاركة لمدة عامين فشل فيها فى تحقيق نتائج فى الارتفاع الأولمبى 160 سم وفقا للنتائج الرسمية الموضحه بالمستندات.

أضاف اتحاد الفروسية أنه فى حالة إقامة دورة الألعاب الأولمبية فى موعدها عام 2020 كان الفارس سامح الدهان وجوداه المتأهل به سوما زورو كانا ضمن الفريق طبقا للنتائج المميزة للجواد الاساسى وليس الجواد الجديد الذى ظهر قبل شهرين من إقامة الأولمبياد عام 2021 بدون تاريخ أو سجل بطولات.

أكد اتحاد الفروسية فى البيان الرسمى والمستندات المرفقة أن الجواد الجديد إيمى موا قبل 25 /4 /2019 كان يشارك مع المالكة الأصلية له جوان سولان فى ارتفاعات 130 سم للهواة ولم يحقق نتائج تستحق الاعتماد عليه.

وختم اتحاد الفروسية البيان الرسمى الصادر بالتأكيد بأن الفارس سامح الدهان وفقا لترتيبه الدولى لا يعنى مشاركته فى الأولمبياد بدون الجواد حيث أن التأهل للأولمبياد يكون من خلال الفارس والجواد وهى القواعد الدولية التى يخالفها الفارس وأن هدف الاتحاد المصرى هو اختيار الأفضل لتمثيل مصر فى الأولمبياد وفقا للمعايير الدولية ولا يمكن المخاطرة بإسم منتخب مصر للفروسية بالمشاركة بجواد غير مؤهل وأدائه أقل وغير مصنف وحرمان فارس أخر يمتلك جواد مؤهل ويحقق النتائج حيث إن الهدف الاساسى هو صالح المنتخب المصرى وليس الاشخاص أو أهداف شخصية.



















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