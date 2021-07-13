شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي والمصري يتنافسان على ضم مدافع فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس ناديا الإسماعيلي والمصري على ضم أحمد عوض مدافع فاركو الصاعد حديثا الي الدوري الممتاز من أجل خطف اللاعب الذي دخل اهتمامات أكثر من نادي في الفترة الأخيرة.

وعلم ”الخليج 365” أن ناديي سموحة وسيراميكا تواصلوا مع عوض، والذي يعد أحد هدافي الفريق برصيد ٧ اهداف أحرز من ضمنهم هدفين الصعود في آخر مباريات الفريق في مجموعة بحري بدوري القسم الثاني امام نادي بني عبيد رغم أنه مدافع.

وكان الاسماعيلي قد أرسل فاكس رسمي لنادي فاركو في يناير الماضي خلال تولي أبو طالب العيسوي القيادة الفنية للدراويش من أجل ضم اللاعب بعد الحصول علي توقيعه وتم تجديد المفاوضات حاليا مع تامر النحاس وكيل مدافع فاركو ووكيل ايهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي حاليا.

وتعقد اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان جلسة هامة مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق لحسم ملف الصفقات الصيفية وكذلك اللاعبين الراحلين عن قلعة الدراويش في نهاية الموسم ، وتستغل اللجنة فترة توقف الدوري بسبب استعدادات المنتخب الأولمبى للمشاركة فى أولمبياد طوكيو الشهر الجارى، لمناقشة ملف الصفقات الصيفية المنتظر إبرامها فى فترة الانتقالات المقبلة، حيث تعقد جلسات مكثفة مع الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال للترتيب للمرحلة المقبلة أملا فى تكوين فريق متميز بالموسم الجديد ، وطلب إيهاب جلال التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب بيراميدز ومحمود حمدى حارس المقاصة على رأس قائمة المطلوبين في الصيف.

بينما استقر إيهاب جلال على رحيل الثنائى الجزائرى رضوان شريفى والانجولى أرى بابل لاعبا الإسماعيلى في نهاية الموسم لعدم الحاجة لجهودهم بعد فشلهم في إثبات أنفسهم رغم الفرص التي حصلوا عليها طوال الموسم.