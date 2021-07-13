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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله عبد السلام نجم طائرة الأهلى يدعم فريق الكرة قبل خوض نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الله عبد السلام نجم الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على دعم فريق الكرة بالقلعة الحمراء قبل خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى المغرب .
و نشر عبد السلام صورة له مع كأس أفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " ،معلقا :"النجمة الـ10 إن شاء الله يالا يا أهلى " .
عبد الله عبد السلام
غادرت بعثة النادي الأهلي منذ قليل ، مقر القلعة الحمراء في الجزيرة، متجهة إلى مطار القاهرة الدولي لاستقلال الطائرة المتجهة إلى المغرب، استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق؛ استعدادا للسفر إلى المغرب عصر اليوم لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.
وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.
خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.