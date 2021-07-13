عبد الله عبد السلام نجم طائرة الأهلى يدعم فريق الكرة قبل خوض نهائى أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الله عبد السلام نجم الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على دعم فريق الكرة بالقلعة الحمراء قبل خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى المغرب .



و نشر عبد السلام صورة له مع كأس أفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " ،معلقا :"النجمة الـ10 إن شاء الله يالا يا أهلى " .



عبد الله عبد السلام

غادرت بعثة النادي الأهلي منذ قليل ، مقر القلعة الحمراء في الجزيرة، متجهة إلى مطار القاهرة الدولي لاستقلال الطائرة المتجهة إلى المغرب، استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق؛ استعدادا للسفر إلى المغرب عصر اليوم لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.