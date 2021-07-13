شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ضيف مؤتمر تقديم بعثة مصر المشاركة فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، الدعوة للفنان تامر حسنى، لحضور المؤتمر الصحفى المقرر إقامته مساء اليوم، للإعلان عن تفاصيل بعثة مصر المتأهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وعرض ما تم إنجازه من خطة التأهيل لكل الاتحادات الرياضية التى وضعت منذ عام 2016 حتى الآن.

ويشهد المؤتمر كلمة من الفنان تامر حسنى، وأيضا أداء أحد الأغانى الوطنية مع التقاط صور تذاكرية مع أفراد البعثة المصرية المغادرة إلى طوكيو خلال الساعات القادمة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.

ويشهد المؤتمر حضور مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد/ نوكى ماساكى سفير اليابان بمصر وحضور مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو.

ويعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال المؤتمر اليوم عن زى البعثة المصرية خلال دورة الألعاب الأولمبية.