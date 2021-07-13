تامر حسنى ضيف مؤتمر تقديم بعثة مصر المشاركة فى أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ضيف مؤتمر تقديم بعثة مصر المشاركة فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، الدعوة للفنان تامر حسنى، لحضور المؤتمر الصحفى المقرر إقامته مساء اليوم، للإعلان عن تفاصيل بعثة مصر المتأهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وعرض ما تم إنجازه من خطة التأهيل لكل الاتحادات الرياضية التى وضعت منذ عام 2016 حتى الآن.
ويشهد المؤتمر كلمة من الفنان تامر حسنى، وأيضا أداء أحد الأغانى الوطنية مع التقاط صور تذاكرية مع أفراد البعثة المصرية المغادرة إلى طوكيو خلال الساعات القادمة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.
ويشهد المؤتمر حضور مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد/ نوكى ماساكى سفير اليابان بمصر وحضور مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو.
ويعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال المؤتمر اليوم عن زى البعثة المصرية خلال دورة الألعاب الأولمبية.