شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: عصام الحضرى يتلقى عرضا من أحد أندية الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مقرب من عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا، إنه تلقى عرضا من أحد أندية الخليج، لتدريب حراس المرمى فى الموسم الجديد، لكن الحضرى أرجأ النظر فى العرض الخليجي بسبب ارتباطه بنادى سيراميكا في الجهاز الفني بقياد ضياء السيد.

وأنهى عصام الحضري، حارس منتخب مصر والأهلى والزمالك الأسبق، قبل أشهر قليلة، الحصول على الدورية التدريبية من المستوى الثانى بالإمارات.

وأقيمت الدورة التدريبية للمدربين بإشراف الاتحاد الأسيوي لكرة القدم واستضفها الاتحاد الإماراتي بدبي، وتشمل رسوم الدورة من 4 إلى 6 آلاف درهم للراغبين فى الحصول على الرخصة B .