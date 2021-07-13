شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر إعلان فرجانى ساسى توقيعه لأحد الأندية لتقديم شكوى رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك، إعلان الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، توقعيه لأحد الأندية خلال الفترة الحالية، حتى يتم تقديم الشكوى بشكل رسمى ضد اللاعب وناديه الجديد.

وجهزت إدارة نادى الزمالك، جميع الأوراق المطلوبة لتقديم الشكوى ضد فرجانى ساسى بداعى انقطاعه عن التدريبات حيث كان من المفترض عودته بعد المشاركة مع منتخب تونس فى مبارياته الأخيرة وهو ما لم يحدث حيث قام اللاعب بإرسال خطاب للتأكيد على انتهاء عقده بنهاية شهر مايو الماضى.

وترغب إدارة نادى الزمالك أن تكون الشكوى المقدمة ضد فرجانى ساسى مرفق بها توقيع اللاعب لأحد الأندية الأخرى حتى يتم معاقبة الطرفين، خاصة وإن النادى الجديد سيكون ارتكب خطأ بالتوقيع مع لاعب مازال عقده ممتد مع ناديه.

واتخاذت إدارة الزمالك خطوات جادة لحفظ حقوق النادى ضد فرجاني ساسي، وجهزت إدارة الزمالك ملفا كاملا عن العقوبات التي تم توقيعها على اللاعب مع نسخة من لائحة الفريق للاستشهاد بها في فترة انقطاعه عن التدريبات، والتي امتدت من يوم 17 يونيو الماضي، وذلك بعدما أبلغ محامي ساسي إدارة الزمالك أنه لن يعود وتم انهاء التعاقد بنهاية يونيو الماضي.

وسيتم إرسال الملف لاتحاد الكرة لتوقيع الغرامات على فرجاني ساسي وتوثيقها تمهيدا لارسالها للفيفا في حال لجوء اللاعب للاتحاد الدولي وتقديم شكوى ضد الزمالك، بشأن مستحقاته المتبقية من لموسم الحالي والبالغة نحو 450 ألف يورو.