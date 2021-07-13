شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف على طريقة محمد مجدى أفشة فى الدوري المصرى.. السعيد وشيكا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الأهلي، الأضواء بعدما سجل هدفا عالميا في شباك مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش بالسويس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقاد أفشة الأهلى لتحقيق فوزا كبيرا على المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، سجلها محمد شريف "هاتريك" ومحمد مجدى أفشة للأهلى، وأحمد مودى للمقاصة من ركلة جزاء.

جاء هدف أفشة في الدقيقة 94 بعدما قام بالضغط على هشام محمد لاعب المقاصة وخطف الكرة وعندما تخطى خط الوسط أطلق قذيفة بعيدة المدى لتسقط في شباك محمود حمدى الذى كان متقدما عن مرماه.

ونستعرض في التقرير التالى أبرز الأهداف التي جاءت من نصف الملعب..عبد الله السعيد فى سموحة

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