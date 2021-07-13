ميلان على اعتاب اتمام صفقة جيرو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

اقترب نادي ​ميلان​ الايطالي من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي أوليفييه ​جيرو​ نجم ​تشيلسي​ الانكليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.



ويضع ميلان الدولي الفرنسي على رأس أولوياته لتدعيم هجومه في الموسم الجديد، بعد رحيل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

وبحسب قناة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن جيرو اقترب من الانضمام إلى ميلان مقابل مليون يورو أساسية، ومثلها في بند المكافآت.

وسعى ميلان للتعاقد مع جيرو في صفقة انتقال حر، قبل أن يتخذ تشيلسي خطوة تفعيل بند التمديد لموسم آخر في عقد الفرنسي.

واختتم التقرير، بأن جيرو سيصل إلى ميلان بعد غد لاجراء الكشف الطبي.