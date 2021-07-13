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ميلان على اعتاب اتمام صفقة جيرو

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلان على اعتاب اتمام صفقة جيرو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

اقترب نادي ​ميلان​ الايطالي من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي أوليفييه ​جيرو​ نجم ​​ الانكليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويضع ميلان الدولي الفرنسي على رأس أولوياته لتدعيم هجومه في الموسم الجديد، بعد رحيل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

وبحسب قناة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن جيرو اقترب من الانضمام إلى ميلان مقابل مليون يورو أساسية، ومثلها في بند المكافآت.

وسعى ميلان للتعاقد مع جيرو في صفقة انتقال حر، قبل أن يتخذ تشيلسي خطوة تفعيل بند التمديد لموسم آخر في عقد الفرنسي.

واختتم التقرير، بأن جيرو سيصل إلى ميلان بعد غد لاجراء الكشف الطبي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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