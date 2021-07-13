ريال مدريد ينوي التضحية بأربعة لاعبين من أجل مبابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

ذكرت تقارير صحفية، أن ​ريال مدريد​ ينوي التضحية بأربعة لاعبين من أجل ضم ​كيليان مبابي​، من باريس سان جيرمان.



وأشارت شبكة"غول" العالمية إلى أن النادي الملكي يسعى لتقليص قائمة فريقه، لتخفيض فاتورة الرواتب، حيث إستطاع برحيل سيرجيو راموس توفير 12 مليون يورو، ولكنه يريد التخلص من أربعة لاعبين آخرين على الأقل، حتى يتمكن من التعاقد مع مبابي.

وأضافت أن "​فلورنتينو بيريز​، يريد التخلص من أربعة لاعبين من أصحاب الرواتب الكبيرة داخل الفريق، هم البرازيلي مارسيلو، والإسباني إيسكو، إلى جانب الويلزي غاريث بايل والدومينيكاني ماريانو دياز".

وختمت الشبكة: "بيريز الذي لا يملك أموالاً، يعمل على التخلص من أصحاب الرواتب العالية، من أجل تمويل صفقة مبابي وتقديم راتب كبير للفرنسي".