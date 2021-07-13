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شقيقة ريس جايمس على وشك الانضمام إلى تشيلسي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شقيقة ريس جايمس على وشك الانضمام إلى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

كشفت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ​تشيلسي​ اتفق مع مانشستر يونايتد على شراء المهاجمة الإنكليزية لورين جايمس.

ويُعتقد أن قيمة الصفقة ستكون قياسية بين ناديين في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز للسيدات.

كما خضعت جايمس بالفعل لفحص طبي في نادي تشيلسي وتجري الآن مناقشة الشروط الشخصية.

أحد أسباب الانتقال هو رغبة جايمس في العودة جنوبًا لتكون أقرب إلى عائلتها، حيث يلعب شقيقها ريس لفريق تشيلسي للرجال.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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