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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يعثة الاهلي المصري تغادر مطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021
انطلقت بعثة فريق نادي الأهلي المصري من مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة في طريقها إلى المغرب.
وجاء ذلك استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.
وتضم قائمة الأهلي 28 لاعبا وهم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط : حمدي فتحي، أليو ديانغ، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، محمد محمود، أكرم توفيق، وليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا، مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.