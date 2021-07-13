يعثة الاهلي المصري تغادر مطار القاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

انطلقت بعثة فريق نادي ​الأهلي​ المصري من مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة في طريقها إلى المغرب.



وجاء ذلك استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وتضم قائمة الأهلي 28 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي، أليو ديانغ، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، محمد محمود، أكرم توفيق، وليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا، مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.