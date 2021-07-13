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انتر ميلانو يكشف عن قميصه الجديد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتر ميلانو يكشف عن قميصه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

اعلن إنتر ميلانو حامل لقب الدوري الايطالي الموسم المنصرم عن قميصه الأساسي الجديد للموسم المقبل 2021-22 بتصميم جلد الثعبان.

وكشف الانتر عن قميصه الأساسي الجديد عبر صفحته الرسمية على تويتر بنمط جلد الثعبان وبالطبع الشعار الجديد، الذي تم تقديمه خلال موسم 2020-21.

 

 

 

وكتب الإنتر في البيان:" الثعبان يزيل جلده لمواجهة التحديات القادمة بشكل أفضل".

وأكمل بيان النيراتزوري:" نرحب بالقميص الأساسي الجديد لعام 2021-22، أول قميص على للعب على ملعبنا بالشعار الجديد".

وكان الانتر قد حسم الدوري الايطالي بعد هيمنة كاملة من جانب يوفنتوس خلال الفترة الماضية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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