انتر ميلانو يكشف عن قميصه الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

اعلن إنتر ميلانو حامل لقب الدوري الايطالي الموسم المنصرم عن قميصه الأساسي الجديد للموسم المقبل 2021-22 بتصميم جلد الثعبان.



وكشف الانتر عن قميصه الأساسي الجديد عبر صفحته الرسمية على تويتر بنمط جلد الثعبان وبالطبع الشعار الجديد، الذي تم تقديمه خلال موسم 2020-21.

وكتب الإنتر في البيان:" الثعبان يزيل جلده لمواجهة التحديات القادمة بشكل أفضل".

وأكمل بيان النيراتزوري:" نرحب بالقميص الأساسي الجديد لعام 2021-22، أول قميص على للعب على ملعبنا بالشعار الجديد".

وكان الانتر قد حسم الدوري الايطالي بعد هيمنة كاملة من جانب يوفنتوس خلال الفترة الماضية.