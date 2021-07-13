ملف صفقة ميسي تم إغلاقه في باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

ذكرت تقارير صحفية أن ​باريس سان جيرمان​ إنسحب من سباق المنافسة على ضم نجم برشلونة ليونيل ميسي.



وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إلى أن إدارة النادي الباريسي قررت الابتعاد عن فكرة ضم ميسي رغم اعادة تفعيل الحديث عن الصفقة بعد المشاعر الودية التي تشاركها البرغوث مع الثلاثي دي ماريا وباريديس ونيمار، في كوبا أميركا.

وأضافت: "ملف صفقة ميسي تم إغلاقه، ولا داع لإعادة فتحه مجدداً".

ولفتت الصحيفة إلى أن ميسي يتجه للتوقيع على عقد جديد مع البلاوغرانا لمدة موسمين إلا أنه ينتظر أن تتجاوز إدارة برشلونة الأزمة المادية التي تعاني منها بعد بيع عدد من نجومها.